विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। अपनी बाइक की नंबर प्लेट पर टेप लगाकर दूसरी बाइक का चालान कटवाने का मामला सामने आया है।

लगातार चालान होने पर वाहन मालिक की शिकायत पर पुलिस उपायुक्त यातायात ने इसका संज्ञान लिया। जांच करते हुए नंबर प्लेट से हेराफेरी करने वाले आरोपित को बुधवार को पकड़ गया।

पुलिस उपायुक्त से की गई थी शिकायत..

एक वाहन मालिक ने पुलिस उपायुक्त यातायात को शिकायत दी थी कि किसी अन्य मोटरसाइकिल पर उसके वाहन का पंजीकरण नंबर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके कारण दूसरे वाहन द्वारा किए जा रहे यातायात नियमों के उल्लंघन के चालान उसके वाहन के नाम पर प्राप्त हो रहे हैं।