'स्कूटी से 200 मीटर तक घसीटा...', गुरुग्राम में युवक को बेरहमी से पीटा; बेहोशी की हालत में फेंककर फरार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में अर्जुन नगर चौकी क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले घेरकर युवक से मारपीट की। जब युवक बेहोश हो गया तो एक आरोपी ने उसे स्कूटी के बीच वाले हिस्से में डालकर करीब 200 मीटर तक घसीटा। इसके बाद उसे सड़क किनारे फेंककर फरार हो गया।

बताया जाता है कि बुधवार को नई बस्ती में पड़ोसियों के साथ मामूली कहासुनी के बाद पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने युवक नितिन कुमार से मारपीट की। परिवार ने नई बस्ती में रहने वाले साहिल, गिल्लू उर्फ तुषार, लोकेश और उनके साथियों पर हमले का आरोप लगाया है।