नया गुरुग्राम: महिंद्रा ओरा RWA के फैसले से निवासियों के बचेंगे ₹4 करोड़, चुना सस्ता और नजदीक बिजली कनेक्शन

संवाद सहयोगी, नया गुरुग्राम। नया गुरुग्राम सेक्टर-110ए स्थित महिंद्रा ओरा सोसायटी के निवासियों ने प्रस्तावित 33 केवी बिजली कनेक्शन के लिए बिल्डर द्वारा प्रस्तावित विकल्प के बजाय वैकल्पिक बिजली स्रोत को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। आरडब्ल्यूए के अनुसार, इस विकल्प से सोसायटी के निवासियों के करीब 3.99 करोड़ रुपये बच सकते हैं।

16 अगस्त को हुई ओरा आरडब्ल्यूए की 10वीं वार्षिक आम सभा (एजीएम) में केएनएस इंफ्राकान प्राइवेट लिमिटेड, जो टाशी ग्रुप की कंपनी है, की ओर से 33 केवी बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वहीं, महिंद्रा लाइफस्पेसेज एंड डेवलपर्स लिमिटेड (एमएलडीएल) की ओर से सीएसएन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से प्रस्तावित बिजली कनेक्शन भी चर्चा में था। आरडब्ल्यूए के मुताबिक, केएनएस इंफ्राकान का बिजली स्विचिंग स्टेशन (ईएसएस) पुरी डिप्लोमैटिक एन्क्लेव के पास है, जबकि एमएलडीएल द्वारा प्रस्तावित ईएसएस बजघेड़ा गांव के आगे है। दूरी कम होने के कारण केएनएस के विकल्प में केबल बिछाने का खर्च काफी कम आने की उम्मीद है।

3.6 किलोमीटर के बजाय करीब 1.2 किलोमीटर केबल 9 सितंबर को एमएलडीएल को भेजे पत्र में आरडब्ल्यूए ने बताया कि केएनएस का ईएसएस ऑरा से करीब 1.2 किलोमीटर दूर है, जबकि सीएसएन एस्टेट्स वाला ईएसएस करीब तीन किलोमीटर दूर है।