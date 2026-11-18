वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। सेक्टर-10 स्थित जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के दावे के बीच ऑक्सीजन आपूर्ति की व्यवस्था खुद रखरखाव की मोहताज है।

कोरोना संक्रमण के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए लाखों रुपये की लागत से स्थापित किए गए तीन ऑक्सीजन प्लांट तकनीकी खामियों से जूझ रहे हैं।

ढंग से काम नहीं कर पा रहे प्लांट

लंबे समय से नियमित रखरखाव नहीं होने के कारण ये प्लांट अपनी निर्धारित क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति यह है कि इनकी मरम्मत के लिए करीब दो साल से फाइल चंडीगढ़ मुख्यालय में अटकी हुई है।

अस्पताल कर्मचारियों के मुताबिक, अस्पताल में 250, 500 और 1000 लीटर क्षमता के तीन ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। इनमें से दो प्लांट करीब दो वर्षों से तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़े हैं। मशीनों के डिस्प्ले, कंप्रेसर सहित अन्य उपकरणों में खराबी बताई जा रही है।

मरीजों को नहीं मिल पा रहा लाभ समय पर मेंटेनेंस नहीं होने से इनका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। बताया गया कि ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने के लिए अस्पताल प्रबंधन लिक्विड ऑक्सीजन का सहारा ले रहा है।