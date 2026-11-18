जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में भरतपुर जिले में आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर भवनपुरा गांव के पास अचानक एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और पलट गई। बस में ब्रिटेन के 16 पर्यटक सवार थे।

हादसे के बाद बस में चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस और राहगीरों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार किया गया।

सेवर थाना प्रभारी शैलेन्द्र कुमार के अनुसार, बस अलवर के सरिस्का से पर्यटकों को लेकर आगरा जा रही थी।

पर्यटकों को भरतपुर के एक होटल में ठहरना था। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे भवनपुरा गांव के पास बस का हैंडल लॉक हो गया। इससे चालक नियंत्रण खो बैठा और बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई।

उदयपुर की होटल पार्किंग में कार से लाइसेंसी पिस्टल और 20 कारतूस चुराने वाला टैक्सी चालक गिरफ्तार

सूरजपोल थाना पुलिस ने होटल की पार्किंग में खड़ी कार से लाइसेंसी पिस्टल, दो मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस चोरी करने के आरोप में टैक्सी चालक को गिरफ्तार किया है।