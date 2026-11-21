संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के अपैरल हाउस में नवंबर के अंत में गुरुग्राम फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। तीन दिवसीय आयोजन 27 नवंबर से शुरू होगा और 29 तक चलेगा।

इस फेस्टिवल में शास्त्रीय संगीतकारों, युवा कलाकारों, साहित्यिक हस्तियों और सांस्कृतिक विचारकों की एक विशिष्ट शृंखला देखने को मिलेगी। यह आयोजन भारत की कलात्मक परंपराओं और समकालीन अभिव्यक्तियों को समेटे हुए दर्शकों के लिए विविध कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे कई कलाकार

गुरुग्राम फेस्टिवल के आयोजक विक्रम दत्ता ने बताया कि शास्त्रीय संगीत और नृत्य के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठित हस्तियां इसमें अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इस शृंखला में पद्मश्री पंडित उल्हास कशलकर और पंडित सुरेश तलवलकर शामिल हैं। इनके साथ पद्मश्री पंडित तरुण भट्टाचार्य संतूर वादन की प्रस्तुति देंगे।