गुरुग्राम में 5 करोड़ रुपये से होंगे विकास कार्य, गुणवत्ता की जांचे करेगी बाहरी एजेंसी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में नगर निकायों में होने वाले 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत के विकास कार्यों की गुणवत्ता की अब बाहरी एजेंसी से जांच कराई जाएगी।

हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने सभी नगर निकायों को एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर उपलब्ध गुणवत्ता जांच की व्यवस्था का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।

गुणवत्ता पर नजर रखने में मिलेगी मदद

विभाग के अनुसार, 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट में निरीक्षण और निगरानी के लिए एजेंसी की नियुक्ति जरूरी होगी। यह एजेंसी मौके पर काम की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट एचईडब्ल्यूपी पोर्टल पर अपलोड करेगी। इससे अधिकारियों को काम की गुणवत्ता पर नजर रखने में मदद मिलेगी।