गुरुग्राम पुलिस ने बचाई दो जिंदगियां, इमरजेंसी कॉल मिलते ही 7 मिनट में पहुंचकर ERV; सड़क पर हुई डिलीवरी

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम पुलिस की ईआरवी टीम की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता से एक गर्भवती महिला की मौके पर ही सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। पुलिस टीम ने मां और नवजात शिशु को समय पर चिकित्सा सहायता पहुंचाकर उनकी अनमोल जिंदगियां बचा लीं।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार रात करीब आठ बजे गुरुग्राम पुलिस की ईआरवी-235 को सेक्टर-68 स्थित एमथ्रीएम मरीना से एक इमरजेंसी काल प्राप्त हुई। वहां चाय का ठेला लगाने वाली कालर उर्मिला ने सूचना दी कि उनके ठेले के पास खड़ी एक गर्भवती महिला की हालत अत्यंत गंभीर है और उसकी डिलीवरी होने वाली है।