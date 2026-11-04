त्योहार पर गुरुग्राम में नहीं लगेगा जाम, हाईवे पर 24 और शहर में 16 घंटे ट्रैफिक पुलिस रहेगी तैनात

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। त्योहारी सीजन व आने वाले समय में वाहन चालकों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ी कोशिश शुरू की है। इसके तहत अब हाईवे पर 24 घंटे और जोनवार 16 घंटे ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगी।

पुलिसकर्मियों की लंबी तैनाती से यातायात प्रबंधन में मदद मिलेगी और वाहन चालकों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।

हाईवे के पांच प्रमुख स्थानों पर 24 घंटे तैनाती

जहां 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, वहां आठ-आठ घंटे की शिफ्ट लगाई जाएगी। हर आठ घंटे पर पुलिसकर्मी बदलेंगे, ताकि थकान के कारण ड्यूटी प्रभावित न हो।

हाईवे पर सरहौल टोल प्लाजा, मानेसर बस स्टैंड, बिलासपुर चौक, नरसिंहपुर और हीरो होंडा चौक पर 24 घंटे तैनाती रहेगी। इन जगहों पर सबसे ज्यादा जाम लगता है, इसलिए यहां विशेष ध्यान दिया जाएगा।

ईस्ट और पुराने शहर में 16 घंटे रहेगी ड्यूटी

दूसरी ओर ईस्ट जोन में 14 और पुराने शहर में 11 चौक-चौराहों पर पुलिस की 16-16 घंटे तैनाती रहेगी। यहां दो शिफ्टों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सुबह छह बजे से लेकर रात 10 बजे तक इन चौराहों पर पुलिसकर्मी यातायात को सुचारु करने में जुटे रहेंगे।