गुरुग्राम की सड़कों पर फिर लौटा अतिक्रमण, GMDA अभियान की प्रभावशीलता पर सवाल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में अभियान चलाकर खूब कार्रवाई की।

कई किलोमीटर लंबी सड़कों से कब्जे हटाए गए और राहगीरों व वाहन चालकों के लिए रास्ता खुलवाया गया। लेकिन, कार्रवाई का असर ज्यादा दिन नहीं टिक सका। अब बसई रोड से लेकर अग्रसेन चौक, महावीर चौक और सदर बाजार तक अतिक्रमण फिर लौट आया है।

अतिक्रमण हटाने का समाधान कहां? हालात देखकर लगता है कि कब्जाधारियों को कार्रवाई का डर नहीं है और संबंधित एजेंसियों की निगरानी भी नियमित नहीं है। सवाल है कि जब कुछ ही समय में सड़कें फिर घिरनी थीं, तो अतिक्रमण हटाने के अभियान का स्थायी समाधान आखिर कहां है?

बसई रोड पर जिला नागरिक अस्पताल के आसपास और सड़क के अन्य हिस्सों में ठेले-रेहड़ी वालों ने फिर जगह घेरनी शुरू कर दी है। कुछ स्थानों पर झुग्गियां भी दिखाई देने लगी हैं। इससे सड़क पर आवाजाही के लिए उपलब्ध जगह कम हो रही है।

लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों और उनके स्वजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिस सड़क से मरीजों को आसानी से अस्पताल पहुंचना चाहिए। वहां अतिक्रमण के कारण रास्ता संकरा हो रहा है। अग्रसेन चौक और महावीर चौक पर भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती दिखाई दे रही है।