राजस्थान से यूपी तक 35 लाख के 242 चलान, 3 साल पुलिस को चकमा देता रहा डंपर ड्राइवर; गुरुग्राम में खुला चिट्ठा

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। एक डंपर अगस्त 2023 में शोरूम से निकला। दो महीने बाद से ही चालक यातायात नियम तोड़ने लगा और तीन साल तक राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक लाखों के जुर्माने का बोझ लेकर दौड़ता रहा।

पीछे पुलिस के कैमरे चालान काटते रहे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 242 चालान। जुर्माना 35 लाख 43 हजार 800 रुपये। फिर भी न मालिक को फिक्र, न ड्राइवर को डर। बिना नंबर प्लेट दौड़ रहे डंपर को गुरुग्राम के बिलासपुर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो जांच के दौरान यह कच्चा चिट्ठा खुला।

डंपर पर 242 चालान, जुर्माना 35 लाख मंगलवार को जोनल अधिकारी एएसआई प्रशांत बिलासपुर चौक पर वाहनों की जांच कर रहे थे। बिना नंबर प्लेट का यह डंपर सामने आया तो शक हुआ। जांच के लिए डंपर को रोका गया। सिस्टम में नंबर डालते ही होश उड़ गए। डंपर पर 242 चालान पेंडिंग थे।