गुरुग्राम में आर्किटेक्ट व डिजाइन फर्मों पर एक्शन, DLF फेज-2 में बेसमेंट और पार्किंग में बने आलीशान ऑफिस सील

जागरण संवाददाता, नया गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-दो में रिहायशी मकानों में नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का सीलिंग अभियान सोमवार को चौथे दिन भी जारी रहा।

जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीई) अमित मधोलिया ने सोमवार को बड़े स्तर पर आर्किटेक्ट के कार्यालयों को निशाने पर लिया। रिहायशी मकानों में बड़े-बड़े कमर्शियल कार्यालय खोलकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

हैरानी की बात यह है कि कुछ कार्यालयों में 30 से 40 कर्मचारी तक काम कर रहे थे। टीम ने अलग-अलग ब्लाॅकों में कार्रवाई करते हुए कई आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग फर्मों के कार्यालय सील कर दिए।

कार्रवाई के दौरान स्टिल्ट पार्किंग, डबल हाइट बेसमेंट और सामान्य बेसमेंट में संचालित कार्यालयों पर विशेष रूप से कार्रवाई की गई। जे-2/5 में बेसमेंट में संचालित मंथन आर्किटेक्ट्स के कार्यालय पर कार्रवाई हुई।

वहीं, जे-2/6 में भूतल पर चल रहे आर्किटेक्ट कार्यालय और बेसमेंट में मोटरमैन कंपनी के व्यावसायिक कार्यालय को सील कर दिया गया। जे-1/8 में बेसमेंट में संचालित कमर्शियल कार्यालय पर भी ताला जड़ा गया।

कई नामी आर्किटेक्ट के कार्यालयों पर कार्रवाई

सीलिंग अभियान के दौरान जेसीएम-7ए में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय को सील किया गया। एम-7/10 में डबल हाइट बेसमेंट में संचालित स्टूडियो माॅडबाॅक्स (हरजस एवं गुनीत सिंह) के आर्किटेक्ट कार्यालय पर कार्रवाई की गई।