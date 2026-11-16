ट्रैफिक सुधार से लेकर प्रदुषण नियंत्रण तक, इको और सिटीजन फ्रेंडली बनेगा गुरुग्राम; GMDA का रोडमैप तैयार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। साइबर सिटी गुरुग्राम को इको फ्रेंडली और सिटीजन फ्रेंडली शहर बनाने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, बेहतर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।

गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने पदभार ग्रहण करने के बाद शहर के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताएं साझा कीं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जाएंगे कदम अतिरिक्त सीईओ ने कहा कि शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया जाएगा।

इन परियोजनाओं को इसी वर्ष शुरू करने की योजना है, ताकि लोगों को यातायात संबंधी समस्याओं से राहत मिल सके। जलभराव की समस्या का होगा समाधान वर्षा के दौरान शहर में होने वाले जलभराव को दूर करना भी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कमियों को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा।

शहर में विकास कार्य इस तरह किए जाएंगे कि भविष्य में बढ़ती आबादी और जरूरतों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध रहें। ऑनलाइन होंगी नागरिक सेवाएं नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। जीएमडीए की 38 सेवाएं पहले से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन सेवाओं को और अधिक से अधिक सुविधाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में भी काम किया जाएगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण इसी दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना है।