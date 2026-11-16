बाल संरक्षण व्यवस्था में खामियां; गुरुग्राम, रेवाड़ी, करनाल, पानीपत और कैथल के अधिकारियों से जवाब तलब

जागरण संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में बाल देखभाल संस्थानों की कार्यप्रणाली और बच्चों के पुनर्वास व्यवस्था को लेकर हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्ती दिखाई है।

आयोग की अध्यक्ष तृप्ति हरिपाल श्योराण की अध्यक्षता में एचएसवीपी भवन सेक्टर-6 स्थित आयोग कार्यालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को मिल रही सुविधाओं, उनकी सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में गुरुग्राम, रेवाड़ी, करनाल, पानीपत और कैथल जिलों की बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारियों ने भाग लिया। अध्यक्ष की ओर से सभी अधिकारियों को पिछले छह माह का जिला-वार रिकॉर्ड और लिखित स्थिति रिपोर्ट लेकर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। बैठक में अधिकारियों ने अब तक की गई कार्रवाई, लंबित मामलों, उनमें हो रही देरी के कारणों और सुधारात्मक कदमों की जानकारी दी।

इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और प्रत्येक कार्रवाई के लिए समय-सीमा निर्धारित करने पर भी चर्चा हुई।

समीक्षा के दौरान किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरूप बाल संरक्षण व्यवस्था का जायजा लिया गया।