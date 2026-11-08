दीवाली की रात गुरुग्राम में 20 से अधिक स्थानों पर लगी आग, पटाखों की चिंगारी से लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीवाली की रात आतिशबाजी ने शहर भर में कहर बरपाया। देर रात तक अलग-अलग इलाकों में 20 से ज्यादा जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं।

दुकानों, मकानों, कबाड़ी और स्क्रैप की दुकानों में लगी आग से लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि किसी भी घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है।

फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात

रात होते ही फायर कंट्रोल रूम में आग लगने की सूचनाएं आने लगीं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक इलाकों में दौड़ती रहीं। दमकल कर्मियों ने रात जागकर एक-एक कर सभी जगहों पर आग पर काबू पाया।

डीएलएफ फेज-चार स्थित ऑर्किड क्रिसेंट के मकान नंबर 5523 जी-फ्लोर में इलेक्ट्रिक पैनल में आग लग गई। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी। सदर बाजार में भी आग लगने की सूचना मिली, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस लाइन जे-टावर में लगी आग को फायर टीम ने नियंत्रित किया।

इन जगहों पर लगी आग अर्जुन नगर में स्क्रैप की दुकान में आग लग गई। वहां रखे कबाड़ और प्लास्टिक के सामान ने आग को तेजी से फैलाया, लेकिन दमकल कर्मियों ने उसे काबू में कर लिया। इसी तरह नई बस्ती के 522/15 कृष्ण पैलेस के सामने एक दुकान में आग लगी। राजीव नगर सेक्टर-13 में साइकिल की दुकान में लगी आग से कई साइकिलें और सामान जल गया।

सेक्टर-67 में एक मकान में लगी आग को भी समय रहते बुझा लिया गया। इस आग से घर का सारा सामान जल गया। इसके अलावा गांव जोड़ी के पास कबाड़ी की दुकान में लगी आग को भी नियंत्रित कर लिया गया।