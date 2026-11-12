गुरुग्राम में रंजिश के चलते दीपक की 13 गोलियां मारकर हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। बिलासपुर के सिधरावली में युवक दीपक की 13 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। बुधवार को सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी जानकारी सामने आई है।

दूसरी ओर इस मामले में अपराध शाखा सेक्टर-40 की टीम ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने झगड़े की रंजिश के चलते अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।

मंगलवार को पकड़ा गया आरोपी...

सोमवार सुबह बिलासपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि 35 वर्षीय युवक दीपक की सिधरावली बस स्टैंड के पास हाईवे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक कार की अगली सीट पर मृत अवस्था में मिला था। चाचा ने शिकायत में बताया कि उसका भतीजा दीपक रविवार रात को अपनी कार लेकर निकला था।

सुबह यह वारदात हो गई। पुलिस जांच में सामने आया कि दीपक के खिलाफ भी गुरुग्राम व राजस्थान में हत्या के प्रयास, लड़ाई-झगड़ा, शस्त्र अधिनियम, प्रिजन एक्ट व अवैध वसूली के तहत आठ केस दर्ज थे। अपराध शाखा सेक्टर-40 की पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को आरोपित जतिन को पकड़ा।

जतिन को दी थी जान से मारने की धमकी वह सहरावन गांव का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि करीब छह महीने पहले दीपक के साथियों ने आरोपित के भाई के साथ मारपीट की थी। कुछ समय पहले आरोपित के दोस्त के साथ भी मारपीट की गई थी। जतिन को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी।