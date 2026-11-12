उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 PCS अधिकारी के पदभार में बदलाव; 22 डिप्टी कलेक्टर को नई जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में फिर प्रशासनिक पदों पर बड़ा फेरबदल हुआ है। शासन ने राज्य सिविल सेवा के 22 डिप्टी कलेक्टर समेत 24 अधिकारियों के पदभार में बदलाव किया है। इसके तहत अपर्णा ढौंढियाल को अधिशासी निदेशक, डोईवाला चीनी मिल व मनीष बिष्ट को निदेशक प्रशासन एवं निगरानी, पंतनगर एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कार्मिक विभाग के अनुसचिव टीएच खान की ओर से जारी आदेश के अनुसार राजकुमार पांडेय, अभय प्रताप सिंह और मुकेश चंद्र रमोला को डिप्टी कलेक्टर देहरादून के पद पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं, शिप्रा जोशी, तुषार सैनी, गौरव पांडेय और अमृता शर्मा को डिप्टी कलेक्टर नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। कुमकुम जोशी, शालिनी मौर्य, मंजू राजपूत और नीतू डागर को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार के पद पर तैनाती दी गई है।