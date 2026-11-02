सरहौल बार्डर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प, बैरिकेड तोड़कर निकालीं बसें

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। दिल्ली में आयोजित महारैली में जा रहे गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच रविवार को सरहौल बार्डर पर जमकर झड़प हो गई।

कांग्रेस का आरोप है कि ग्रेप-चार के तहत वाहन जांच के नाम पर उनकी 35 बसों को जानबूझकर रोक लिया गया, जबकि सभी बसें बीएस-छह मानक की थीं।

..जब कार्यकर्ता पैदल ही करने लगे मार्च

इससे नाराज कार्यकर्ता गाड़ियों से उतरकर पैदल ही दिल्ली की ओर मार्च करने लगे और करीब आधे घंटे की झड़प के बाद बैरिकेड हटाकर सभी बसों को निकलवा ले गए।

गुरुग्राम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुख्य काफिला सुबह 10 बजे सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली मैदान से रवाना हुआ था। रवानगी के दौरान पूर्व सांसद राज बब्बर और रैली के गुरुग्राम प्रभारी पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक, शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिलाध्यक्ष वर्धन यादव मौजूद रहे।

साउथ सिटी से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ड मुकेश शर्मा के नेतृत्व में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बसों और निजी वाहनों से रवाना हुए। फरुखनगर, पटौदी, सोहना, मानेसर से भी अलग-अलग हुजूम दिल्ली के लिए निकले। पुलिस कर रही सघन जांच इसी दौरान दिल्ली जयपुर हाईवे पर सरहौल बार्डर पर ग्रेप के तहत बीएस-छह से नीचे वाले वाहनों की जांच के लिए पुलिस का सघन अभियान चल रहा था। पुलिस ने कांग्रेसियों के काफिले की गाड़ियों की भी जांच शुरू की।

काफिले की कारें तो जांच के बाद निकल गईं, लेकिन 35 बसों को जांच के नाम पर रोक लिया गया।

दोनों जिलाध्यक्षों पंकज डावर और वर्धन यादव ने वहां तैनात पुलिसकर्मियों को बताया कि उनकी बसों का परमिट लिया हुआ है और सभी बसें बीएस-6 हैं।

कार्यकर्ताओं के आगे पुलिस को हटना पड़ा इसके बावजूद पुलिसकर्मी बसों की जांच के नाम पर उन्हें रोके रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बार्डर पर उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया। लेकिन, कार्यकर्ताओं के जोश के आगे पुलिस को हटना पड़ा।