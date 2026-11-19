जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर की सड़कों के डिवाइडर पर ऊंची ग्रिल लगाने के नाम पर लाखों रुपये खर्च करने के बाद अब गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) इन्हें काटकर छोटा कर रहा है।

वर्ष 2024-25 में विभिन्न सड़कों पर लगाई गई इन ग्रिल की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। अब उच्चाधिकारियों के आदेश पर इन्हें हटाकर ऊंचाई कम की जा रही है।

शीतला माता रोड और सेक्टर-30-31 डिवाइडिंग रोड पर ग्रिल काटने का काम शुरू कर दिया गया है।

हाईवे जैसी ऊंची ग्रिल शहर की सड़कों पर लगाई

जीएमडीए की ओर से शहर की कई प्रमुख सड़कों पर डिवाइडर के बीच ऊंची ग्रिल लगवाई गई थी। इनमें शीतला माता रोड, सेक्टर-30-31 डिवाइडिंग रोड के अलावा कन्हई रोड और ओल्ड दिल्ली रोड भी शामिल हैं।