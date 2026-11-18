विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। घाटा गांव में झुग्गियों में चल रही मतांतरण की पाठशाला मामले में पुलिस जांच में रोज नई परतें खुल रही हैं। पुलिस को स्थानीय लोगों से जानकारी मिली है कि इस खेल के पीछे ईसाई दंपती पहले भी कई लोगों का मतांतरण करा चुका है।

दंपती एनजीओ के माध्यम से गुरुग्राम-दिल्ली समेत कई जगहों पर मतांतरण की पाठशाला आयोजित करा रहा है। पुलिस अब दंपती की तलाश कर रही है। घाटा गांव के लोगों और शिकायतकर्ता के अनुसार ईसाई दंपती पैशन मूवमेंट इंटरनेशनल नाम से एनजीओ चलाता है।

20 सालों से रह रहे थे दंपति घाटा गांव के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ईसाई दंपती उनकी पाठशाला में अक्सर आता था। उन्होंने इनके नाम भी पुलिस को बताए हैं। यह भी पता चला कि यह दंपती सोहना क्षेत्र में कहीं रहता है।

इसके पते की जानकारी की जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि दंपती में पुरुष मूल रूप से असम का रहने वाला है और उसकी पत्नी अमेरिकी नागरिक है। दंपती के गुरुग्राम व आसपास 20 सालों से रहने की जानकारी मिली है।

अमेरिकी नागरिक महिला की ऐसी गतिविधियों में संलिप्तता मिलने पर अब एफआरओ ब्रांच भी महिला के बारे में पासपोर्ट और वीजा से संबंधित जानकारी जुटा रही है। किराये के कमरे में चल रही थी पाठशाला 14 नवंबर को घाटा गांव की झुग्गियों से सेक्टर-56 थाना पुलिस ने दिल्ली के आजादपुर निवासी सुमन, मणिपुर के विष्णुपुर निवासी राजकुमारी चाओबा, नेपाल निवासी अशमिता चाहार और मिजोरम के आइजोल निवासी ललनपुई को गिरफ्तार किया था।

राजकुमारी चाओबा इस समय गुरुग्राम के सेक्टर-86, अशमिता चाहार दिल्ली के कोटला और ललनपुई दिल्ली के द्वारका में रह रही थी। इन सभी महिलाओं ने इसी ईसाई दंपती के कहने पर घाटा गांव की झुग्गियों में कमरा किराये पर ले रखा था।

यहीं पाठशाला चलाई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार ईसाई दंपती इन महिलाओं को अच्छी-खासी मासिक सैलरी देता था। लेकिन अभी इसकी सटीक जानकारी नहीं मिली है। पुलिस यह पता कर रही है कि ईसाई दंपती यह काम किन-किन क्षेत्रों में कितने साल से कर रहा था।