गुरुग्राम में जनगणना-2027 की तैयारी तेज, घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे परिवार की जानकारी; पूछे जाएंगे 40 सवाल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जनगणना-2027 में अब नागरिक घर बैठे भी अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए 10 से 24 जनवरी 2027 तक ऑनलाइन स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार और उसके सभी सदस्यों से संबंधित जानकारी स्वयं भर सकेंगे। जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियों के तहत जिला प्रशासन ने नागरिकों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है।

40 सवालों के देने होंगे जवाब

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि स्व-गणना के दौरान निर्धारित प्रश्नावली में कुल 40 सवालों के जवाब देने होंगे। इनमें परिवार के सदस्यों की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियों, भाषा तथा प्रवास से संबंधित जानकारियां शामिल होंगी।