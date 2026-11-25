गुरुग्राम में कार की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत, सेक्टर-31 रेड लाइट पर हुआ हादसा
गुरुग्राम के सेक्टर-31 रेड लाइट के पास एक कार की टक्कर से स्कूटी सवार संजय कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
HighLights
सेक्टर-31 रेड लाइट पर कार-स्कूटी की टक्कर।
स्कूटी सवार संजय कुमार की मौके पर मौत।
पुलिस ने जांच शुरू की, चालक फरार।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर-31 रेड लाइट के पास कार की टक्कर से स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
मृतक की पहचान 46 वर्षीय संजय कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से चूरू के हमीरवास गांव के रहने वाले थे। गुरुग्राम में सिलोखरा में रहते थे और यहां होटल चलाते थे।
कार ने स्कूटी को मारी टक्कर
हादसा मंगलवार रात करीब 11 बजे हुआ। बताया जाता है कि संजय कुमार स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान सेक्टर-31 रेड लाइट के पास एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं, घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
सेक्टर 40 थाना पुलिस ने कहा कि जल्द ही कार की पहचान कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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