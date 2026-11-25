जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर-31 रेड लाइट के पास कार की टक्कर से स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

मृतक की पहचान 46 वर्षीय संजय कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से चूरू के हमीरवास गांव के रहने वाले थे। गुरुग्राम में सिलोखरा में रहते थे और यहां होटल चलाते थे।

कार ने स्कूटी को मारी टक्कर

हादसा मंगलवार रात करीब 11 बजे हुआ। बताया जाता है कि संजय कुमार स्कूटी से घर जा रहे थे। इसी दौरान सेक्टर-31 रेड लाइट के पास एक कार ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए।