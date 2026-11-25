गुरुग्राम में तेज रफ्तार बस ने ऑटो को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौके पर मौत; CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
गुरुग्राम के कटारिया चौक के पास एक तेज रफ्तार बस की टक्कर से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
HighLights
गुरुग्राम में बस-ऑटो टक्कर में ड्राइवर की मौत।
कटारिया चौक के पास सुबह हुआ दर्दनाक हादसा।
बस ड्राइवर फरार, पुलिस कर रही है मामले की जांच।
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में कटारिया चौक के पास बस की टक्कर से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई।
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।
बस ने ऑटो में मारी टक्कर
घटना बुधवार सुबह 6:30 बजे की है। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर शीतला माता रोड पर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार निजी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया।
हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
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