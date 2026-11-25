जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में कटारिया चौक के पास बस की टक्कर से ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई।

पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

बस ने ऑटो में मारी टक्कर

घटना बुधवार सुबह 6:30 बजे की है। बताया जाता है कि ऑटो ड्राइवर शीतला माता रोड पर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार निजी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पलट गया।