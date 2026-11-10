गुरुग्राम में रफ्तार का कहर: डिवाइडर से टकराई बाइक, हेलमेट न पहनने से गई जान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-1 में रविवार शाम तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में जीजा की मौत हो गई, जबकि साला घायल हो गया।

पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। मृतक की पहचान 35 वर्षीय संजू घोष के रूप में हुई है। वह सेक्टर-28 के चकरपुर में किराये के मकान में रहते थे और मूल रूप से कोलकाता के निवासी थे। हादसा शाम करीब साढ़े पांच बजे हुआ।