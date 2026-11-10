गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर, डीएलएफ फेज-3 में बाइक फिसलने से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-3 में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रविवार शाम करीब सात बजे तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, हादसे में बाइक सवार 23 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान दिल्ली के सरिता विहार निवासी गौरव के रूप में हुई है।

पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू की।जानकारी के अनुसार, गौरव बाइक से डीएलएफ फेज-3 इलाके से गुजर रहे थे।

इसी दौरान तेज रफ्तार होने के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर पलट गई। हादसा इतना गंभीर था कि युवक को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सड़क पर गिरने से उसे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।