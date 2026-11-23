संवाद सहयोगी, बादशाहपुर (गुरुग्राम)। गुरुग्राम के बादशाहपुर में रविवार को विकास कार्यों और सामाजिक गौरव से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

महर्षि कश्यप चौपाल में महर्षि कश्यप की प्रतिमा स्थापित करने के साथ वार्ड नंबर 18 में करीब 23 करोड़ 64 लाख रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा की उपस्थिति में किया।

इस अवसर पर मुकेश यादव जैलदार ने कहा कि उनके अनुसार दक्षिण हरियाणा में पहली बार महर्षि कश्यप की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा स्थापना के बाद मंत्री ने सैनी चौपाल और बादशाहपुर के पार्षद कार्यालय का उद्घाटन भी किया।