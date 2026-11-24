विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाने में तैनात एडिशनल एसएचओ सब इंस्पेक्टर नरपाल सिंह को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है।

आरोपित पुलिस अधिकारी के खिलाफ रविवार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाना एसीबी गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया।

पैसे के लेनदेन मामले में की थी शिकायत..

जानकारी के अनुसार, बंगाल के उत्तर दिनाजपुर निवासी शिकायतकर्ता वर्तमान में गुरुग्राम की ईएमएएआर प्लम हिल्स सोसायटी में किराये पर रह रहा है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, भूपेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसके खिलाफ शिवाजी नगर थाने में पैसे के लेनदेन से संबंधित मामले में शिकायत दी थी।

इसमें कई अन्य आरोपित भी थे। शिकायत का निपटारा करने तथा उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज न करने के एवज में आरोपित सब इंस्पेक्टर नरपाल सिंह ने उससे दो लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। बातचीत के बाद रिश्वत की राशि 60 हजार रुपये तय हुई।