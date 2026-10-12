गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी में सीवरयुक्त पानी से हाहाकार, बीमारियों का खतरा बढ़ा

पिछले 15 दिन से घरों में दूषित पानी आ रहा है। पानी से इतनी दुर्गंध आती है कि इसे इस्तेमाल करना संभव नहीं है। निगम अधिकारियों को समस्या का समाधान करना चाहिए। - प्रशांत कुमार

पीने के पानी की बोतले मंगवानी पड़ रहीं हैं। इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दूषित पानी के कारण परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर भी चिंता बनी हुई है। - शीला देवी



पेयजल आपूर्ति में सीवर का पानी कई महीनों से लगातार यहीं स्थिति बनी हुई है, जो कि गंभीर समस्या है। बीच में ठीक था, लेकिन अब 15 दिन से फिर गंदा पानी आ रहा है। निगम को इसकी जांच कराकर जल्द स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। - सचिन कुमार



15 दिन से परेशानी झेल रहे लोगों को राहत नहीं मिली है। दूषित पानी की आपूर्ति बंद कर समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। कई बार गुहार लगाई लेकिन कुछ नही हुआ।- हेमा