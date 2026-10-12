गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी में सीवरयुक्त पानी से हाहाकार, बीमारियों का खतरा बढ़ा
गुरुग्राम की कृष्णा कॉलोनी में पिछले 15 दिनों से घरों में सीवरयुक्त पानी आ रहा है, जिससे लोग पीने और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। कृष्णा कॉलोनी गली नंबर पांच में घरों में सीवरयुक्त पानी आने से लोग परेशान हैं। पिछले 15 दिन से लगातार आ रही समस्या के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं।
लोगों का कहना है कि घरों में आ रहे पानी से दुर्गंध आती है और यह पीने लायक नहीं है। दूषित पानी के इस्तेमाल से बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। लोगों ने नगर निगम से जल्द समस्या का समाधान कराने की मांग की है।
पानी में आ रहा दुर्गंध
स्थानीय लोगों के अनुसार, घरों में आ रहे पानी में दुर्गंध होने के कारण इसका इस्तेमाल पीने और खाना बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसे में लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्च कर पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं।
लोगों का कहना है कि पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होने से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगोंं का आरोप है कि नगर निगम ने पेयजल लाइन अधूरी बिछाई है।
15 दिनों से आ रहा दूषित पानी
पिछले 15 दिन से घरों में दूषित पानी आ रहा है। पानी से इतनी दुर्गंध आती है कि इसे इस्तेमाल करना संभव नहीं है। निगम अधिकारियों को समस्या का समाधान करना चाहिए। - प्रशांत कुमार
पीने के पानी की बोतले मंगवानी पड़ रहीं हैं। इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दूषित पानी के कारण परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर भी चिंता बनी हुई है। - शीला देवी
पेयजल आपूर्ति में सीवर का पानी कई महीनों से लगातार यहीं स्थिति बनी हुई है, जो कि गंभीर समस्या है। बीच में ठीक था, लेकिन अब 15 दिन से फिर गंदा पानी आ रहा है। निगम को इसकी जांच कराकर जल्द स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। - सचिन कुमार
15 दिन से परेशानी झेल रहे लोगों को राहत नहीं मिली है। दूषित पानी की आपूर्ति बंद कर समस्या का स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। कई बार गुहार लगाई लेकिन कुछ नही हुआ।- हेमा
पेयजल लाइन की कराई जाएगी जांच
वार्ड पार्षद विजय परमार ने कहा कि कृष्णा कालोनी की गली नंबर पांच में पेयजल की अलग लाइन बिछाई जा चुकी है। इसके बावजूद घरों में सीवरयुक्त पानी आने का कारण स्पष्ट नहीं है। नगर निगम की टीम बुलाकर जांच करवाई जाएगी और समस्या का समाधान कराया जाएगा।
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