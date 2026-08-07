गुरुग्राम: डीएलएफ फेज-2 में स्कूल परिसर की दीवार गिरी, मलबे में दबकर दो मजदूरों की मौत

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-2 स्थित वसंत वैली स्कूल परिसर में शुक्रवार को निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। लगातार बारिश के कारण हुए जलभराव के बीच परिसर में मौजूद पुरानी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई।

दीवार के मलबे की चपेट में आने से वहां कार्य कर रहे दो मजदूर दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे तथा मलबा हटाकर दोनों मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।