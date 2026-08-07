बठिंडा में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत का दावा, दो मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

संवाद सूत्र, तलवंडी साबो (बठिंडा)। तलवंडी साबो क्षेत्र के गांव जगा राम तीर्थ में 28 वर्षीय युवक की कथित तौर पर नशे की ओवरडोज से मौत होने का दावा सामने आया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। मृतक अपने पीछे पत्नी और दो छोटे बच्चों को छोड़ गया है। परिवार का कहना है कि नशे की लत ने एक हंसते-खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया।

मृतक की पहचान संदीप के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार संदीप लंबे समय से नशे की गिरफ्त में था। उसे इस लत से बाहर निकालने के लिए परिवार ने काफी प्रयास किए और नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती कराया था। परिजनों का कहना है कि इलाज के बाद कुछ समय तक उसकी हालत में सुधार भी हुआ, लेकिन बाद में वह दोबारा नशे की चपेट में आ गया।

परिजनों का यह भी आरोप है कि इलाके में नशा बेचने वालों की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि गांव के लोग स्वयं नशे के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ता है।