दूतावास से आया फोन, पलभर में छा गया मातम; UAE में बिहार के युवक की मौत

संवाद सूत्र, भोरे (गोपालगंज)। भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली ओपी अंतर्गत भोपतपुर गांव निवासी मुन्ना राय की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मौत हो गई। भारतीय दूतावास से फोन आने के बाद स्वजन को इसकी जानकारी मिली।

युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। परिजन अब शव के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।

फरवरी में रोजगार के लिए गया था यूएई

मृतक के भाई माधव राय ने बताया कि मुन्ना राय इसी वर्ष फरवरी में रोजगार के लिए यूएई गया था।

तीन दिन पहले भारतीय दूतावास से स्वजन को फोन कर उसकी मौत की सूचना दी गई। अचानक मिली इस खबर से परिवार के लोग सदमे में हैं।

दूतावास की ओर से स्वजन को बताया गया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव भारत भेजा जाएगा। परिजन अब प्रक्रिया पूरी होने और शव के गांव पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

पिता का रो-रोकर बुरा हाल, गांव में भी मातम

मुन्ना राय के पिता राजदेव राय का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन के अनुसार, मुन्ना अविवाहित था और रोजगार के लिए विदेश गया था। उसकी मौत की खबर के बाद भोपतपुर गांव में भी शोक का माहौल है।