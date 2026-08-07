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    दूतावास से आया फोन, पलभर में छा गया मातम; UAE में बिहार के युवक की मौत

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Radha Krishna
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 05:18 PM (GMT+05:30)

    भोरे के भोपतपुर गांव निवासी मुन्ना राय की संयुक्त अरब अमीरात में मौत हो गई, जिसकी सूचना भारतीय दूतावास ने परिजनों को दी। फरवरी में रोजगार के लिए यूएई ...और पढ़ें

    पिता का रो-रोकर बुरा हाल

    पिता का रो-रोकर बुरा हाल

    HighLights

    1. भोरे के मुन्ना राय की यूएई में मौत।

    2. भारतीय दूतावास ने परिजनों को दी दुखद सूचना।

    3. परिवार शव आने का इंतजार कर रहा है, मातम का माहौल।

    संवाद सूत्र, भोरे (गोपालगंज)। भोरे थाना क्षेत्र के जगतौली ओपी अंतर्गत भोपतपुर गांव निवासी मुन्ना राय की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मौत हो गई। भारतीय दूतावास से फोन आने के बाद स्वजन को इसकी जानकारी मिली।

    युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। परिजन अब शव के गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।

    फरवरी में रोजगार के लिए गया था यूएई

    मृतक के भाई माधव राय ने बताया कि मुन्ना राय इसी वर्ष फरवरी में रोजगार के लिए यूएई गया था।

    तीन दिन पहले भारतीय दूतावास से स्वजन को फोन कर उसकी मौत की सूचना दी गई। अचानक मिली इस खबर से परिवार के लोग सदमे में हैं।

    दूतावास की ओर से स्वजन को बताया गया कि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव भारत भेजा जाएगा। परिजन अब प्रक्रिया पूरी होने और शव के गांव पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

    पिता का रो-रोकर बुरा हाल, गांव में भी मातम

    मुन्ना राय के पिता राजदेव राय का रो-रोकर बुरा हाल है। स्वजन के अनुसार, मुन्ना अविवाहित था और रोजगार के लिए विदेश गया था। उसकी मौत की खबर के बाद भोपतपुर गांव में भी शोक का माहौल है।

    परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें अभी तक युवक की मौत के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है। ऐसे में परिजन शव के गांव आने का इंतजार कर रहे हैं।

    मौत की वजह की आधिकारिक जानकारी नहीं

    स्वजन के अनुसार, मुन्ना राय की मौत के कारणों की आधिकारिक जानकारी अभी उन्हें नहीं दी गई है।

    भारतीय दूतावास की ओर से कानूनी प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद शव भारत भेजे जाने की बात कही गई है।

    परिजन जल्द से जल्द शव के गांव पहुंचने की उम्मीद लगाए हुए हैं, ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जा सके।