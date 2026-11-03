गुरुग्राम में बुजुर्ग पेंशनर्स के हित में बड़ा कदम, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए लगाया गया शिविर

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। बुजुर्ग और बीमार पेंशनर्स की सुविधा के लिए केनरा-सिंडिकेट बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संस्था सीबीएसपीआरए ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर शुरू किया है।

सेक्टर-4 स्थित वैश्य समाज धर्मशाला में तीन से पांच नवंबर तक आयोजित शिविर में पहले दिन करीब 145 पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा किए गए। संस्था की ओर से विजय अग्रवाल, राजिंदर अरोड़ा और सुभाष नागपाल ने अतिथियों का स्वागत किया।

बुजुर्गों की सेवा सराहनीय शिविर का शुभारंभ डिप्टी मेयर अनूप भांभू ने किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद भी अधिकारियों का बुजुर्गों की सेवा में जुटना सराहनीय है। संस्था के रीजनल सेक्रेटरी विजय अग्रवाल ने बताया कि नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है।