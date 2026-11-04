गुरुग्राम में वायु प्रदूषण के बीच निःशुल्क फेफड़ों की जांच, विशेषज्ञ सलाह से मिली राहत

गुरुग्राम, वरुण त्रिवेदी। गुरुग्राम में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण और बदलता मौसम लोगों की सांसों से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा रहा है।

फेफड़ों की सेहत की जांच और सही चिकित्सकीय सलाह के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सिल्वर स्ट्रीक मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल ने सेक्टर-87 में निःशुल्क शिविर लगाया।

डॉक्टर से परामर्श ले रहे लोग

शिविर में गुरुग्राम के अलग-अलग इलाकों से लोग पहुंचे और फेफड़ों की जांच के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लिया। शिविर में फेफड़ों की कार्यक्षमता जांचने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई।