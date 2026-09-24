अब मानेसर से दिल्ली जाना होगा आसान, द्वारका एक्सप्रेसवे पर सिटी बस सेवा शुरू; टाइमिंग और रूट तय

जागरण संवाददाता, बादशाहपुर। द्वारका एक्सप्रेसवे क्षेत्र के निवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन की सुविधा शुरू हो गई है। IMT मानेसर से द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए सेक्टर-113 बजघेड़ा तक सिटी बस सेवा शुरू की गई है।

रूट को आगे द्वारका सेक्टर-21 मेट्रो स्टेशन तक बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए परमिट के लिए आवेदन किया जा चुका है। यूनाइटेड आरडब्ल्यूए फेडरेशन (यूआरएफ) के संस्थापक राकेश राणा बजघेड़ा ने बताया कि क्षेत्र में सिटी बस सेवा शुरू कराने के लिए फेडरेशन पिछले दो वर्षों से प्रयास कर रहा था।