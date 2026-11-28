जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। घाटा गांव में मतांतरण की पाठशाला का पर्दाफाश हुए 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक इस रैकेट के मास्टरमाइंड ईसाई दंपती तक नहीं पहुंच पाई है। उनकी लोकेशन तक पुलिस को नहीं मिल पाई है। विदेश भागने की आशंका के चलते पुलिस ने कुछ दिन पहले ही उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी कराया है।



14 नवंबर को घाटा गांव में मतांतरण की पाठशाला का पर्दाफाश किया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वहां छापा मारा था। मौके से चार महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। उन चारों महिलाओं की अब जमानत हो चुकी है। उनसे पूछताछ के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने आरोपित प्रबीन को 18 नवंबर को दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था।

बच्चों को धीरे-धीरे ईसाई धर्म की ओर करते थे आकर्षित पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया था। रिमांड के दौरान पूछताछ में उसने मतांतरण के प्रयास की बात स्वीकार की थी। पुलिस के अनुसार, आरोपित ने बताया कि पाठशालाओं के जरिए बच्चों को धीरे-धीरे ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित किया जाता था।