गुरुग्राम में चलती सिटी बस में अचानक धधक गई आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान

संदीप रतन, गुरुग्राम। पुराना दिल्ली रोड पर गुरुवार को डूंडाहेड़ा की तरफ जा रही सिटी बस में अचानक आग लग गई। बस के पीछे इंजन की तरफ से पहले धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही देर में धुआं बढ़ने के साथ बस में आग फैल गई।

गनीमत रही कि ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते सतर्कता दिखाते हुए बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर उतार लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस डूंडाहेड़ा की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बस के पिछले हिस्से में इंजन से धुआं निकलने लगा। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत बस रोक दी और कंडक्टर की मदद से यात्रियों को नीचे उतार दिया। सभी यात्रियों के सुरक्षित बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद बस में आग तेज हो गई।