कमरे में बुलाकर युवक की चाकू मारकर हत्या, फरार किराएदार की तलाश में जुटी गुरुग्राम पुलिस

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में सेक्टर-14 थाना क्षेत्र के राजीव नगर गली नंबर पांच में एक युवक को कमरे में बुलाकर उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव कमरे से बरामद किया गया। हालांकि, अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई और उसकी उम्र 35 से 40 के बीच बताई है।