गुरुग्राम मॉल पार्किंग विवाद: कारोबारी ने युवक के साथ हाथापाई, पुलिस ने किया हस्तक्षेप, जांच जारी

वरुण त्रिवेदी, गुरुग्राम। सेक्टर-59 स्थित आइरियो सिनेपालिस माल की पार्किंग में कारों की कतार में आगे निकलने का विरोध करने पर एक कारोबारी ने 35 वर्षीय युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी।

आरोप है कि कारोबारी ने युवक की नाक पर कई मुक्के मारे, जिससे उसकी नाक में फ्रैक्चर हो गया। सेक्टर 65 थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विरोध पर शुरू हुई कहासुनी...

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सेक्टर-54 में रहने वाले पीड़ित इशान मेहता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह सोमवार शाम पांच बजे पत्नी के साथ माल में फिल्म देखने के बाद अपनी होंडा एलिवेट कार से बाहर निकल रहे थे।

उस समय पार्किंग से बाहर जाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। फॉर्च्यूनर में सवार कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कतार तोड़कर आगे निकलने लगा। फॉर्च्यूनर इशान की कार को छूते हुए आगे निकल गई।