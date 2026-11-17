'माता पिता से भी बड़े हैं यीशु मसीह...', गुरुग्राम में धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़, 4 महिलाएं गिरफ्तार

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। मां-बाप काम पर निकल जाते थे, बच्चे झुग्गी में अकेले रह जाते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर चार महिलाएं हर शनिवार झुग्गी में पहुंच जाती थीं। हाथ में कॉपी-किताब और खाने-पीने का सामान, जुबान पर प्यार भरी बातें।

वहीं, बच्चों को लगता था कि कोई उन्हें पढ़ाने आया है, लेकिन महिलाएं पाठशाला की आड़ में ईसाई धर्म में मतांतरण के लिए बच्चों का ब्रेनवाश कर रही थीं। रिकॉर्ड के मुताबिक, उन्होंने एक साल में 32 बच्चों का ब्रेनवॉश किया।

इस तरह से बच्चों को भरमाया घाटा गांव की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों ने काउंसिलिंग में बताया कि एक साल में उन्हें धीरे-धीरे समझाया गया कि उनके माता-पिता से भी यीशु मसीह बड़े हैं। वही उनका ख्याल रखते हैं। पाठशाला में यीशु मसीह की प्रार्थना कराई जाती थी। पोयम रटाई जाती थी।

पुलिस ने मौके से एक रजिस्टर भी बरामद किया, जिनमें यहां के बच्चों के 32 नाम सामने आए, जो पाठशाला में पढ़ने आया करते थे। ये लोग हुए गिरफ्तार सेक्टर 56 थाना पुलिस ने शनिवार को घाटा गांव से दिल्ली के आजादपुर निवासी सुमन, मणिपुर के विष्णुपुर निवासी राजकुमारी चाओबा, नेपाल निवासी अशमिता चाहार और मिजोरम के आईजोल निवासी ललनपुई को गिरफ्तार किया था। राजकुमारी चाओबा इस समय गुरुग्राम के सेक्टर 86, अशमिता चाहार दिल्ली के कोटला और ललनपुई दिल्ली के द्वारका में रह रही थी। ललनपुई एक निजी कंपनी में एचआर हेड है। अशमिता एक अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए स्वयं सेवक और राजकुमारी निजी कंपनी में लीड एनालिस्ट के पद पर कार्यरत है।