'माता पिता से भी बड़े हैं यीशु मसीह...', गुरुग्राम में धर्मांतरण के खेल का भंडाफोड़, 4 महिलाएं गिरफ्तार
गुरुग्राम के घाटा गांव में चार महिलाओं को बच्चों का धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये ...और पढ़ें
HighLights
महिलाओं ने घाटा गांव में बच्चों का धर्मांतरण कराने का प्रयास किया।
एक साल में 32 बच्चों का ब्रेनवॉश कर ईसाई धर्म सिखाया।
गुरुग्राम पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार किया, जांच जारी है।
विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। मां-बाप काम पर निकल जाते थे, बच्चे झुग्गी में अकेले रह जाते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर चार महिलाएं हर शनिवार झुग्गी में पहुंच जाती थीं। हाथ में कॉपी-किताब और खाने-पीने का सामान, जुबान पर प्यार भरी बातें।
वहीं, बच्चों को लगता था कि कोई उन्हें पढ़ाने आया है, लेकिन महिलाएं पाठशाला की आड़ में ईसाई धर्म में मतांतरण के लिए बच्चों का ब्रेनवाश कर रही थीं। रिकॉर्ड के मुताबिक, उन्होंने एक साल में 32 बच्चों का ब्रेनवॉश किया।
इस तरह से बच्चों को भरमाया
घाटा गांव की झुग्गियों में रहने वाले बच्चों ने काउंसिलिंग में बताया कि एक साल में उन्हें धीरे-धीरे समझाया गया कि उनके माता-पिता से भी यीशु मसीह बड़े हैं। वही उनका ख्याल रखते हैं। पाठशाला में यीशु मसीह की प्रार्थना कराई जाती थी। पोयम रटाई जाती थी।
पुलिस ने मौके से एक रजिस्टर भी बरामद किया, जिनमें यहां के बच्चों के 32 नाम सामने आए, जो पाठशाला में पढ़ने आया करते थे।
ये लोग हुए गिरफ्तार
सेक्टर 56 थाना पुलिस ने शनिवार को घाटा गांव से दिल्ली के आजादपुर निवासी सुमन, मणिपुर के विष्णुपुर निवासी राजकुमारी चाओबा, नेपाल निवासी अशमिता चाहार और मिजोरम के आईजोल निवासी ललनपुई को गिरफ्तार किया था।
राजकुमारी चाओबा इस समय गुरुग्राम के सेक्टर 86, अशमिता चाहार दिल्ली के कोटला और ललनपुई दिल्ली के द्वारका में रह रही थी। ललनपुई एक निजी कंपनी में एचआर हेड है। अशमिता एक अस्पताल में कैंसर मरीजों के लिए स्वयं सेवक और राजकुमारी निजी कंपनी में लीड एनालिस्ट के पद पर कार्यरत है।
इन सभी महिलाओं ने एक ईसाई दंपती के कहने पर घाटा गांव में ही एक कमरा किराये पर ले रखा था। यहीं पाठशाला चलाई जा रही थी।
दिल्ली में दो दिन तक छापेमारी
पकड़ी गई चार महिलाओं में से तीन महिलाएं दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में किराए से रह रही थीं। गुरुग्राम पुलिस ने मतांतरण के मामले में दिल्ली में छापेमारी की। पुलिस उनके बताए हुए पते पर जांच करने के लिए पहुंची, आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई। यहां से कागजात व अन्य चीज बरामद की गई हैं।
गुरुग्राम पुलिस सभी सबूतों को जुटा रही है। सेक्टर-56 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुखपाल का कहना है कि रविवार और सोमवार दो दिनों तक दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन कोई नहीं मिला।
महिलाओं के संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। घरों से कुछ कागजात मिले हैं, जो उनकी नौकरी, पहचान व अन्य से संबंधित हैं। अभी जांच जारी है।
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