बिहार में राजस्वकर्मियों की हड़ताल की सरकार ने निकाली काट, अब सर्वे अमीन संभालेंगे जमीन जुड़े जरूरी काम

संवाद सहयोगी, मुंगेर। अंचल कार्यालयों में कार्यरत सर्वे अमीन अब राजस्व कर्मचारी का काम भी करेंगे। कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए अपर समाहर्ता सुमन कुमार साह ने सभी अंचल अधिकारियों को सर्वे अमीन को कर्मचारी का प्रभार देने का निर्देश दिया गया है।

अपर समाहर्ता के निर्देश पर अंचल अधिकारियों द्वारा सर्वे अमीन को कर्मचारी का प्रभार देने का काम आरंभ कर दिया गया है। हड़ताल से ठप पड़े थे काम दरअसल,अंचल कार्यालयों में कार्यरत राजस्व कर्मचारियों की छह अक्टूबर से हड़ताल रहने के कारण जमीन संबंधी सारे काम पूरी तरह ठप पड़े थे। दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), परिमार्जन, जमाबंदी सुधार, जमीन मापी, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट एलपीसी के अलावा अन्य भूमि संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे थे। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे सामान्य कार्य पंचायत सचिवों के सहयोग से कराए जा रहे हैं, लेकिन जमीन संबंधी कार्यों के लिए राजस्व कर्मचारियों की अनिवार्यता के कारण अंचल कार्यालयों में कामकाज बाधित है। सबसे ज्यादा परेशानी विकास योजनाओं के लिए अधिग्रहण की जा रही जमीन के रैयतों को मुआवजा भुगतान में हो रही है। सर्वे अमीन संभालेंगे मोर्चा जिला भूअर्जन कार्यालय को असरगंज के डिग्री कॉलेज और सदर प्रखंड के नौवागढ़ी में विश्वविद्यालय हेतु जमीन अधिग्रहण के बदले रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु साढ़े छह करोड़ रुपया आवंटित है, लेकिन लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट (एलपीसी) के अभाव में रैयतों को जिला भूअर्जन कार्यालय द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।