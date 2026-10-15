आसान हुए GST नियम: कारोबारियों को बड़ी राहत, व्यापार और निवेश को मिलेगी नई उड़ान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। जीएसटी प्रक्रियाएं सरल होने, कानूनी जटिलताओं में कमी आने और कर अनुपालन का बोझ घटने से कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इससे उद्योगों की कार्यशील पूंजी बेहतर होगी और निवेश व कारोबार विस्तार को बढ़ावा मिल सकता है।

आठ अक्टूबर को हुई जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में प्रस्तावित सुधारों का फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (एफआइआइ) ने स्वागत किया है। संगठन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व की सराहना की। एफआइआइ हरियाणा के चेयरमैन विनोद बापना ने कहा कि जीएसटी मामलों में गिरफ्तारी और अभियोजन संबंधी प्रावधानों की समीक्षा तथा अभियोजन की मौद्रिक सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य जुर्माने में कमी और प्रक्रियाओं के सरलीकरण से भी व्यापारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कर वापसी में तेजी और अनावश्यक कानूनी उलझनों में कमी से कारोबारियों को अपनी कार्यशील पूंजी का बेहतर इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।