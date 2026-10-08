छोटे कारोबारियों के लिए GST नियम हुए आसान, 3 दिन में मिलेगा ऑटोमैटिक रजिस्ट्रेशन; EBIA ने फैसलों का किया स्वागत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। 57वीं जीएसटी परिषद की गुरुवार को हुई बैठक में कर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।

परिषद ने मुख्य रूप से जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और कारोबार के अनुकूल बनाने के लिए प्रक्रियागत सुधारों पर जोर दिया।

ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (ईबीआईए) ने एमएसएमई और छोटे कारोबारियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों का स्वागत किया है।

ईबीआईए के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने परिषद के निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कम जोखिम वाले छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया पहले से अधिक सरल बनाई जा रही है।

पात्र आवेदकों को तीन कार्य दिवसों में स्वचालित पंजीकरण मिल रहा है। पंजीकरण में व्यापार नाम, साझेदार व निदेशक अथवा अतिरिक्त व्यवसाय स्थल के पते जैसे सामान्य संशोधनों को भी स्वचालित रूप से स्वीकार किया जाएगा।

उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को छोटे कारोबारियों के लिए प्रस्तावित वार्षिक विवरणी व्यवस्था को शीघ्र लागू करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया पूरी तरह सरल और डिजिटल बनाई जानी चाहिए।

साथ ही छोटे एमएसएमई के लिए जीएसटी धन वापसी की समयबद्ध व्यवस्था करने और अनावश्यक नोटिस व निरीक्षण से सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की।

रिफंड की प्रक्रिया होगी तेज

ईबीआईए के पूर्व अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल ने कहा कि परिषद ने कर वापसी की प्रक्रिया को भी तेज करने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है।

आवेदन की स्वीकृति या कमी की सूचना देने की अवधि 15 दिन से घटाकर 10 दिन की जा रही है। वहीं, जोखिम-आधारित मामलों में 90 प्रतिशत तक राशि की वापसी प्रणाली के माध्यम से तीन कार्य दिवसों में मंजूर की जा सकेगी।