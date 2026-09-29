गुरुग्राम में MG रोड पर बनेगा अंडरपास या एलिवेटेड कॉरिडोर? सिकंदरपुर में ट्रैफिक सुधारने की कवायद शुरू

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। शहर के एमजी रोड को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने कवायद शुरू कर दी है।

सोमवार को जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीसी मीणा ने एमजी रोड का निरीक्षण कर पैदल यात्रियों की सुरक्षा, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने, पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाओं के रखरखाव में सुधार के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एमजी रोड से सटी सोसायटियों के आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखीं। सीईओ ने फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नियमित निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए।

पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर पेडेस्ट्रियन सिग्नल और क्रासिंग बनाने की संभावना भी तलाशने को कहा गया।

यह भी पढ़ें- अब मालगाड़ी के नीचे से नहीं गुजरेंगे ग्रामीण! रामगढ़ में 12 करोड़ से बन रहा अंडरपास, 3000 लोगों को होगा लाभ

दोपहिया वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल, अवैध तार व साइन बोर्ड हटाने, जंगली वनस्पति की सफाई, पौधरोपण तथा क्षतिग्रस्त मैनहोल और बोलार्ड की मरम्मत पर भी जोर दिया गया। एमजी रोड पर निगरानी के लिए गठित विशेष पेट्रोलिंग टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी।