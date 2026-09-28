अब मालगाड़ी के नीचे से नहीं गुजरेंगे ग्रामीण! रामगढ़ में 12 करोड़ से बन रहा अंडरपास, 3000 लोगों को होगा लाभ

संवाद सूत्र, बरकाकाना (रामगढ़)। बरकाकाना सीआईसी बस्ती में रेलवे लाइन के दूसरी ओर बसे गांवों को जोड़ने के लिए रेलवे की ओर से अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है। अंडरपास का निर्माण पूरा होने के बाद आसपास के करीब पांच गांवों की लगभग तीन हजार आबादी को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीणों को आवागमन के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे की सात लाइनों को पार करने की समस्या से निजात मिलेगी। वर्तमान में सीआईसी बस्ती समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। रेलवे लाइन पर अक्सर मालगाड़ी खड़ी रहने के कारण ग्रामीणों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ता है।

कई बार मालगाड़ी के नीचे या आसपास से होकर रेलवे लाइन पार करने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी रेलवे लाइन पार करने की समस्या का सबसे अधिक असर स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं व बिमार पर पड़ता है। सुबह स्कूल के समय यदि रेलवे लाइन पर मालगाड़ी खड़ी हो जाती है, तो बच्चों को रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ता है। इससे कई बार उन्हें स्कूल पहुंचने में देर हो जाती है। अंडरपास बनने के बाद बच्चों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ग्रामीणों का कहना है कि अंडरपास का निर्माण पूरा होने के बाद रेलवे लाइन पार करने की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए आवागमन सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। साथ ही आसपास के गांवों और मुख्य सड़क तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा।