संवाद सहयोगी, फरुखनगर (गुरुग्राम)। गुरुग्राम में सीवर और पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों की ओर से दिए गए आश्वासन एक बार फिर हवाई साबित होते नजर आ रहे हैं।

16 सितंबर को अधिकारियों ने एक महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर सीवर और पेयजल की नई लाइनें बिछाने का काम शुरू कराने का भरोसा दिया था, लेकिन निर्धारित समयसीमा बीतने के बाद भी धरातल पर काम शुरू नहीं हो पाया है।

टेंडर प्रक्रिया में उलझी परियोजना करीब 11 करोड़ रुपये की लागत से शहर के विभिन्न वार्डों में सीवर और पेयजल की लाइनें बिछाई जानी हैं, लेकिन परियोजना अब भी टेंडर प्रक्रिया में उलझी हुई है। इसका खामियाजा शहरवासियों को गंदगी, दुर्गंध और जलभराव के रूप में भुगतना पड़ रहा है।

सड़कों और गलियों में बह रहा पानी शहर के कई वार्डों में सीवर व्यवस्था बदहाल है। वार्ड-6 में स्थिति ज्यादा खराब बनी हुई है। यहां सीवर का दूषित पानी सड़कों और गलियों में बह रहा है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी रास्तों पर जमा होने के कारण लोगों का आवागमन तक मुश्किल हो गया है। दुर्गंध के चलते आसपास रहने वाले परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।