फरुखनगर में नाले के निर्माण में अनियमितताएं, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

संवाद सहयोगी, फरुखनगर। फरुखनगर बस स्टैंड से डाबोदा मोड़ तक बनाई जा रही सड़क के साथ निर्माणाधीन नाले की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नाले का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। निर्माण के दौरान नाले में पहले से भरे पानी को निकाले बिना ही उसके अंदर निर्माण सामग्री डाली जा रही है। ऐसे में नाले की मजबूती और गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजिमी है।

गुणवत्त से किया जा रहा समझौता स्थानीय लोगों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा रात के समय नाले का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि रात के अंधेरे में निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है और पानी के अंदर ही सामग्री डालकर काम पूरा किया जा रहा है।

गौरीशंकर शर्मा, सतीश यादव, अमित कुमार, हितेश, आशीष ने सवाल उठाया कि क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस तरीके से हो रहे निर्माण की जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली गई हैं।