फरीदाबाद से बाइक राइडिंग पर निकले युवक की हादसे में मौत, डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार पल्सर

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। फरीदाबाद से गुरुग्राम बाइक राइडिंग पर आए 21 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह ग्वाल पहाड़ी चौकी क्षेत्र में बंधवाड़ी टोल प्लाजा के पास फ्लाइओवर पर हुआ।

तेज रफ्तार पल्सर बाइक फ्लाइओवर से उतरते समय अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से सिर टकराने से युवक की मौत हो गई।

तेज रफ्तार के कारण आगे निकल गए दोस्त

मृतक की पहचान फरीदाबाद के गाजीपुर रोड स्थित उत्तम नगर निवासी राजीव उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, राजीव रविवार सुबह करीब छह बजे अपने दोस्तों के साथ बाइक राइडिंग के लिए निकले थे। सभी दोस्त अलग-अलग बाइकों पर थे। तेज रफ्तार होने के कारण राजीव अपनी पल्सर बाइक पर दोस्तों से काफी आगे निकल गए।

अचानक अनियंत्रित होकर स्लिप हुई बाइक पुलिस ने बताया कि बंधवाड़ी टोल प्लाजा के पास फ्लाइओवर से उतरते समय उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। बाइक गिरते ही राजीव का सिर सड़क के बीच लगे डिवाइडर से टकरा गया।