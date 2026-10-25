गुरुग्राम में धूल प्रदूषण नियंत्रण, अधिकारियों को मिली जोनवार निगरानी की जिम्मेदारी

संदीप कुमार, गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम में सीएक्यूएम सिटी एक्शन प्लान के क्रियान्वयन और धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जोन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आदेश के अनुसार, जोन -एक व जोन -दो की निगरानी निगमायुक्त स्वयं करेंगे। वहीं अतिरिक्त निगमायुक्त अंकिता चौधरी जोन -3 व जोन -4, अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका जोन -5 व जोन -6 तथा अतिरिक्त निगमायुक्त रविंद्र यादव सभी जोन में हॉर्टिकल्चर संबंधी कार्यों की निगरानी करेंगे।