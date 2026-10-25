गुरुग्राम के तावडू रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने तीन युवकों को रौंदा, दो की मौत और एक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम के बिलासपुर थाना क्षेत्र में तावडू रोड पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे खड़े तीन युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरा घायल हो गया।

पुलिस के अनुसार, यह हादसा शनिवार रात करीब नौ बजे तावडू रोड पर एक ई कॉम नाम के वेयर हाउस के पास हुआ। ड्यूटी के बाद घर जा रहे थे तीनों तावडू के जौरासी गांव निवासी संजय ने पुलिस को शिकायत दी कि उनके गांव के मोहित, पंकज और मुकुल तीनों वेयर हाउस में काम करते थे। शनिवार रात ड्यूटी के बाद घर जाने के दौरान तीनों सड़क किनारे बात कर रहे थे। तभी एक तेज गति और लापरवाही से आ रहे वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।