गुरुग्राम में पटौदी बाईपास पर कार की टक्कर से पलटा टेंपो, हादसे में महिलाओं समेत 11 घायल

संवाद सहयोगी, पटौदी (गुरुग्राम)। गुरुग्राम में पटौदी बाईपास रोड पर शनिवार शाम एक कार की टक्कर से टेंपो पलट गया। हादसे में नौ महिलाएं समेत 11 लोग घायल हो गए। टेंपो ड्राइवर महिलाओं को वेयरहाउस से उनके घर ले जा रहा था।

जानकारी के अनुसार, सभी घायल महिलाएं ऊंचा माजरा स्थित टीवीएस वेयरहाउस में काम करती हैं और ड्यूटी समाप्त होने के बाद अपने घरों खानपुर और नानूकलां जा रही थीं। घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घायल महिलाओं के नाम जानकारी के अनुसार, हादसे में घायल रेनू (42), संगीता (30) और रामरति (39) को केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, राधा (36), सरिता (35), ज्योति (35), सुरेश देवी (50) और छह वर्षीय दूरबीन को श्री श्याम अस्पताल पटौदी में भर्ती कराया गया।